طرح كالبدي منطقه آذربايجان تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين طرح دومين سطح از طرحهاي كالبدي ملي است طرح كالبدي ملي كه در اسفند ماه سال 75 به تصويب شورايعالي رسيده است با توجه به تقسيمات كشوري و نيز مطالعاتي كه قبلا انجام گرفته ، سرزمين كشور را به 10 منطقه برنامه ريزي تقسيم كرده است . مقرر شده براي هر منطقه طرح كالبدي با دقت و تفصيل بيشتر از طرح ملي تهيه شود.

طرح منطقه آذربايجان كه نخستين طرح از اين دست است شامل استانهاي آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي و اردبيل است.

براساس اين گزارش ، براي تهيه اين طرح ، بيش از 100 نفر از بهترين كارشناسان ومحققان كشور مطالعات جامعي در باره مسائلي همچون جمعيت ، اقتصاد ، منابع آب و خاك ، پستي و بلندي ها ، سوانح طبيعي (زمين لرزه ، حركات دامنه اي ، سيل) ، شبكه سكونت گاهها ، محروميت و تمركززدايي در مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران انجام داده اند كه نتايج اين مطالعات در 42 مجلد منتشر شده است.

درمصوبه طرح كالبدي منطقه آذربايجان اين مسايل نيز ديده مي شود:

- طرح كالبدي منطقه آذربايجان يك سند راهبردي و بالادست مطالعات شهرسازي است بنابراين نتايج مطالعات اين طرح در راستاي سه هدف اصلي آن بايد از سوي همه دستگاهها و تهيه كنندگان و مجريان طرحهاي پايين دست (طرحهاي ناحيه اي و طرحهاي محلي ) مورد توجه قرار گيرد.

- در منطقه آذربايجان 15 ناحيه برنامه ريزي كالبدي هر يك شامل يك يا چند شهرستان براي انجام مطالعات پايين دست منظور شده است.

- كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در تخصيص خدمات بايد از سلسله مراتب شبكه شهري و روستايي طرح كالبدي منطقه آذربايجان پيروي كنند.

كليه مدارك و گزارشات از امروز چهارشنبه 11/9/82 درمركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران جهت استفاده مهندسان مشاور ، محققان ، اساتيد دانشگاه ، مسئولين اجرايي و دانشجويان عرضه مي شود.