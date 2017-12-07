  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

کارشناس هواشناسی خبر داد

افزایش ابر و سرعت وزش باد در استان بوشهر

افزایش ابر و سرعت وزش باد در استان بوشهر

بوشهر - کارشناس هواشناسی استان بوشهر گفت: افزایش ابر و سرعت وزش باد در استان بوشهر پیش‌بینی می‌شود.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو از استان است که در پی آن افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در برخی نقاط شاهد رگبار پراکنده باران، رعد و برق و در نقاط مستعد ریزش تگرگ به خصوص از عصر امروز تا اوایل وقت فردا خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه دریا نیز  به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم است، خاطرنشان کرد: از امروز تا روز یکشنبه در برخی نقاط تشکیل پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور انتظار نیست.

وی افزود: جهت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت از امشب شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت گاهی بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در قسمت‌های شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در قسمت جنوبی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از امشب بتدریج در تمام نقاط ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۲۷۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 4165304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه