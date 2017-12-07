افزایش ابر و سرعت وزش باد در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو از استان است که در پی آن افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در برخی نقاط شاهد رگبار پراکنده باران، رعد و برق و در نقاط مستعد ریزش تگرگ به خصوص از عصر امروز تا اوایل وقت فردا خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه دریا نیز به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم است، خاطرنشان کرد: از امروز تا روز یکشنبه در برخی نقاط تشکیل پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور انتظار نیست.

وی افزود: جهت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت از امشب شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت گاهی بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در قسمت‌های شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در قسمت جنوبی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از امشب بتدریج در تمام نقاط ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۲۷۰ سانتیمتر خواهد بود.