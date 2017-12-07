زلزله ۸۰ میلیارد به لرستان خسارت زد/۳۷۰۰ واحد مسکونی آسیب دید

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت های وارد شده به بخش های مختلف لرستان در جریان زلزله اخیر اظهار داشت: از زمان وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه برخی شهرستان های لرستان نیز تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که بعد از این زلزله شاهد ثبت ۱۴۰ مورد زمین لرزه در استان بودیم.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد دو مورد بالای ۴.۳ ریشتر بوده است عنوان کرد: یکی از این دو مورد زمین لرزه در تاریخ ۲۳ آبان ماه در شهرستان کوهدشت و دیگری نیز در تاریخ ۹ آذر ماه در شهرستان بروجرد ثبت شد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه در جریان این زمین لرزه ها خسارت های زیادی به پروژه های عمرانی، تاسیسات زیربنایی و واحدهای مسکونی شهری و روستایی استان وارد شد گفت: در جریان این زمین لرزه ها سه هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی استان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد دچار خسارت شدند.

آریایی تصریح کرد: یک سوم از این واحدهای مسکونی خسارت دیده مربوط به شهرها و دو سوم نیز مربوط به روستاهای استان بودند.

وی همچنین با اشاره به خسارت به تاسیسات زیربنایی استان مانند خطوط انتقال آب و برق در جریان زلزله اخیر تصریح کرد: همچنین ۱۷۱ ساختمان آموزشی، بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، سالن ورزشی و اداری در جریان این زمین لرزه دچار خسارت شدند.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان مجموع خسارت های وارد شده به بخش های مختلف لرستان در جریان زلزله اخیر را ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نامه این میزان خسارت ها با امضای مدیریت ارشد لرستان به سازمان مدیریت بحران کشور برای بررسی و پرداخت خسارت ها ارسال شده است.