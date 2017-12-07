اردوی جهادی در مناطق حاشیه نشین گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی (فرهنگی-درمانی) توسط کانون جهادی شهید حاجی حتملو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با همکاری بسیج دانشگاهی علوم پزشکی گلستان و به همت مرکز نیکوکاری ابا عبدالله الحسین (ع) ایرانمهر در منطقه حاشیه نشین کوی عرفان به مدت سه روز برپا شد.

معاون جهادی بسیج دانشگاه علوم پزشکی گرگان در رابطه با برنامه های در نظر گرفته شده در این اردوی جهادی به خبرنگار مهر گفت: برنامه های فرهنگی ما ویژه کودکان و شامل مبانی دینی، اهل بیت، برنامه های قرآنی، سبک زندگی و برگزاری کلاس های مختلف است و در زمینه درمانی هم با توجه به امکاناتی که در اختیار ما قرار داده شده درمان اورژانسی دندانپزشکی، معاینه، تشکیل پرونده، نوشتن طرح درمان و کشیدن دندان است.

میثم احمدی افزود: منتظر بودجه بیشتر و امکانات بیشتری هستیم تا خدمات بیشتری به مردم این منطقه ارائه دهیم.

وی ادامه داد: این اردوی جهادی از روز چهارشنبه آغاز شده و تا ۱۷ آذر ادامه داد، در این اردوی جهادی از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۷ به خدمات دهی به مردم منطقه می پردازیم.

احمدی ادامه داد: پرسنل شرکت کننده در این اردوی جهادی ۳۵ نفر از دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی و تعدادی از متخصصان این رشته هستند.

دبیر کانون جهادی شهید حتم لو دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: این اردوی سه روزه چهارمین اردوی جهادی بسیج دندانپزشکی علوم پزشکی گلستان است و سه اردوی جهادی قبلی مربوط به منطقه انبارالوم بوده و از سال تحصیلی جدید تصمیم گرفتیم به حاشیه شهر گرگان بپردازیم و بعد از کوی عرفان به سایر مناطق حاشیه شهر خواهیم پرداخت.

گروه جهادی شهید حتملو در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در عرفان هشت مستقر هستند.