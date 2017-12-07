به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز پنجشنبه در نشست جمعی از دیپلمات‌ ها و کارشناسان وزارت خارجه در وزارتخانه متبوع خود اعلام خواهد کرد که افراطی‌ گری از حکومت‌ های سرکوب‌ گر نشأت می‌گیرد؛ نه سیاست های غرب!

وزیر خارجه انگلیس در سخنان خود تأکید خواهد کرد که دلیل رشد افراطی‌ گری، حکومت‌ های سرکوب‌گر هستند و در ادامه بدون اشاره به حمایت های تسلیحاتی گسترده لندن از چنین کشورهائی ادعا می کند که سیاست‌های غرب دلیل آن نیست.

در بخشی از متن مورد قرائت وی در این نشست آمده است: حضور غرب در خاورمیانه دلیلی برای تنبیه شدنش به دست افراطیون نخواهد بود.