  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

جانسون بدون اشاره به صادرات تسلیحات لندن؛

افراطی‌گری از حکومت‌های سرکوب‌گر نشأت می‌گیرد، نه سیاست های غرب!

افراطی‌گری از حکومت‌های سرکوب‌گر نشأت می‌گیرد، نه سیاست های غرب!

وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره به حمایت های تسلیحاتی گسترده لندن از برخی رژیم های مستبد مدعی است افراطی‌گری از حکومت‌های سرکوب‌گر نشأت می‌گیرد، نه سیاست های غرب!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز پنجشنبه در نشست جمعی از دیپلمات‌ ها و کارشناسان وزارت خارجه در وزارتخانه متبوع خود اعلام خواهد کرد که افراطی‌ گری از حکومت‌ های سرکوب‌ گر نشأت می‌گیرد؛ نه سیاست های غرب!

وزیر خارجه انگلیس در سخنان خود تأکید خواهد کرد که دلیل رشد افراطی‌ گری، حکومت‌ های سرکوب‌گر هستند و در ادامه بدون اشاره به حمایت های تسلیحاتی گسترده لندن از چنین کشورهائی ادعا می کند که سیاست‌های غرب دلیل آن نیست.

در بخشی از متن مورد قرائت وی در این نشست آمده است: حضور غرب در خاورمیانه دلیلی برای تنبیه شدنش به دست افراطیون نخواهد بود.

کد مطلب 4165315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسب IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      غیر از جمله آخر که نفهمیدیم معنیش چیه ، عجب سفسطه ای احمقانه ای کرد این انگلیسی ! حکومتهای مستبد عامل افراطی گری اند و شما هم عامل تقویت این حکومتها . غرب یعنی این

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه