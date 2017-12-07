الوفاق: اقدام ترامپ در خصوص قدس اعلام جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم دولت آمریکا در خصوص قدس و معرفی آن به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، اعلام جنگ برضد تمامی اعراب، مسلمانان و مسیحیان است.

بر اساس این گزارش، الوفاق تاکید کرد این تصمیم اهانت به احساسات صدها میلیون مسلمان و تلاش برای اجرای سیاست نژاد پرستانه ای است که تمرکز آن بر ایجاد آشوب بوده و بزرگترین خدمت به تروریسم و ایجاد عدم استقرار در منطقه است.

الوفاق بر پایبندی خود بر اینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین است تاکید نموده و اضافه کرد این اقدام (ترامپ) اثباتی بر ضرورت برچیده شدن کامل اشغالگری از سطح فلسطین و بازگرداندن مشروعیت کامل به فلسطین است.

الوفاق از ملت بحرین دعوت نمود تا فردا جمعه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) تظاهرات نموده و نسبت به این تصمیم متوحشانه درحق قدس و فلسطین و درحق تمام منطقه اعتراض نمایند.