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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

الوفاق: اقدام ترامپ در خصوص قدس اعلام جنگ است

الوفاق: اقدام ترامپ در خصوص قدس اعلام جنگ است

جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم دولت آمریکا در خصوص قدس و معرفی آن به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، اعلام جنگ برضد تمامی اعراب، مسلمانان و مسیحیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم دولت آمریکا در خصوص قدس و معرفی آن به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، اعلام جنگ برضد تمامی اعراب، مسلمانان و مسیحیان است.

بر اساس این گزارش، الوفاق تاکید کرد این تصمیم اهانت به احساسات صدها میلیون مسلمان و تلاش برای اجرای سیاست نژاد پرستانه ای است که تمرکز آن بر ایجاد آشوب بوده و بزرگترین خدمت به تروریسم و ایجاد عدم استقرار در منطقه است.

الوفاق بر پایبندی خود بر اینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین است تاکید نموده و اضافه کرد این اقدام (ترامپ) اثباتی بر ضرورت برچیده شدن کامل اشغالگری از سطح فلسطین و بازگرداندن مشروعیت کامل به فلسطین است.

الوفاق از ملت بحرین دعوت نمود تا فردا جمعه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) تظاهرات نموده و نسبت به این تصمیم متوحشانه درحق قدس و فلسطین و درحق تمام منطقه اعتراض نمایند.

کد مطلب 4165323

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