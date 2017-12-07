طرح آمریکا خاصیتی برای تقویت رژیم غاصب صهیونیستی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی با اشاره به طرح آمریکایی - صهیونیستی انتقال پایتخت رژیم جعلی اسرائیل به قدس شریف اظهار داشت: هدف آمریکا از ارائه این طرح، تقویت رژیم صهیونیستی است و آمریکا خود را وابسته به این رژیم جعلی می‌داند و دولت‌های آمریکا برای ادامه کار خود، نیاز به تائید رژیم صهیونیستی دارند.

وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی به واسطه همین خوش‌خدمتی آمریکا و کشورهای سرسپرده و نوکر منطقه مقابل جبهه اسلام، مسلمانان و جبهه مقاومت به صورت مستقیم یا نیابتی ایستاده است، ولی باید بدانند راه به جایی نخواهند داشت و با وجود حمایت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به فضل الهی به زودی نابود خواهند شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: این اقدام نابخردانه ترامپ یک حرکت بسیار سخیف بود که مقابل باورهای جهان اسلام قرار گرفت و من معتقدم نه تنها کشورهای اسلامی حتی غیر مسلمان با این طرح آمریکایی - صهیونیستی همراهی نمی‌کنند و حتی مقابله می‌کنند.

وی بیان داشت: آنانی که عقل دارند و از قانون و سیاست مطلع هستند زیر بار چنین طرحی نمی‌روند و آن را محکوم می‌کنند.

آیت الله مقتدایی گفت: این تصمیم اجرایی نمی‌شود و طولی نمی‌انجامد که رژیم غاصب صهیونیستی از صحنه روزگار محو خواهد شد.

وی افزود: عملیاتی کردن این طرح در واقع بازی با آتش است که صهیونیست‌ها با انجام آن مسلماً جهان اسلام را تحریک می‌کنند و بدانید امت اسلام مقابل این زیاده خواهی خواهد ایستاد.