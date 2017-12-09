سمیه سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار دوستانه تیم گل‌بال همدان با تیم ملی جوانان اظهار داشت: به‌منظور آماده‌سازی هرچه ‌بهتر ملی پوشان تیم ملی و حضور قدرتمند در مسابقات پارا آسیایی ۲۰۱۷ امارات تیم گل‌بال همدان ۲ مسابقه تدارکاتی با ملی پوشان برگزار کرد.

وی افزود: گلبالیست های همدانی ابتدا ۵ بر ۴ به پیروزی دست یافتند اما در بازی دوم تیم ملی جوانان کشورمان ۷ بر ۶ موفق به شکست جوانان همدان شدند.

رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان استان‌همدان با اشاره به ترکیب تیم همدان گفت: نعمت‌الله سرافراز، میلاد سوری و مسعود بهمن پور ترکیب تیم گل‌بال منتخب همدان را در بازی مقابل تیم ملی جوانان تشکیل دادند.

سهیلی عنوان کرد: این ۲ دیدار تدارکاتی به دعوت کادر فنی تیم ملی گل‌بال جوانان کشورمان برگزار شد.

وی بابیان اینکه همدان یکی از قطب‌های اصلی گل‌بال کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: از این رو کادر فنی تیم ملی تصمیم به برگزاری دیداری دوستانه با جوانان همدان گرفت همچنین کمااینکه محمد کرم کولیوند سرمربی تیم گل‌بال جوانان ایران نیز اهل شهرستان تویسرکان از توابع استان‌همدان است.

رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان استان‌همدان عنوان کرد: تیم ملی گل‌بال جوانان کشورمان به‌منظور حضور قدرتمند در سومین دوره بازی‌های پارا آسیایی جوانان در حال آماده‌سازی هستند و این مسابقه دوستانه به همین دلیل برگزار شد.