همایش «خورشید ولایت» در ایرانشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام تبعید رهبر معظم انقلاب به شهرستان ایرانشهر در دوران ستم شاهی، هشتمین همایش «خورشید ولایت» با حضور مهمانان کشوری و استانی در این شهرستان برگزار می شود.

از همین رو نبی بخش داودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که با حضور اعضا و با موضوع برگزاری همایش «خورشید ولایت» در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار داشت: این ایام روزهای خاطره انگیزی برای مردم ایرانشهر است زیرا در چنین ایامی بود که مردم ایرانشهر برای اولین بار جمال نورانی رهبر معظم انقلاب را زیارت کردند.

همچنین امام جمعه ایرانشهر نیز در این جلسه اظهار داشت: مردم ایرانشهر زمانی رسم میهمان نوازی را به جای آوردند که ایشان هنوز سمت رهبری و یا ریاست جمهوری را نداشتند و این روز برای مردم این خطه از کشور یادآور خاطره هایی زیبا و به یادماندنی است.

حجت الاسلام سید شجاع الدین ابطحی با اشاره به ویژگی های حکومت الهی گفت: حکومت ولایی یک نعمت الهی است که مردم به واسطه آن از آتش جهنم رهایی پیدا می کنند چون حکومت الهی در واقع حکومت بر قلب ها است.

وی با درخشان خواندن این ظرفیت ادامه داد: باید با برنامه ریزی دقیق و تشکیل کارگروه های تخصصی و همچنین استفاده از حضور مهمانان ویژه از مرکز کشور برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش تلاش شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانشهر نیز با پیشنهاد تشکیل کارگاه های جانبی در روز همایش با موضوع تبین جایگاه ولایت فقیه و نقش آن در معادلات ملی، منطقه ای و جهانی، آمادگی خود را جهت برپایی نمایشگاه جنبی به منظور به نمایش گذاشتن ظرفیت های شهرستان ایرانشهر از جمله صنایع دستی اعلام کرد.

عبدالحمید خدایاری گفت: هشتمین دوره همایش «خورشید ولایت» با حضور مهمان ویژه این مراسم دکتر «غلامعلی حدادعادل» به عنوان سخنران محوری در تاریخ ۳ دی ماه در محل دانشگاه ولایت برگزار می شود.