بودجه تعرفه پرستاری رد شد/ دست رد دولت به پرستاران

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی و همچنین، برنامه ششم توسعه، سازمان نظام پرستاری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از محل بودجه عمومی را پیشنهاد داد تا این قانون خاک خورده در سال ۹۷ اجرایی شود.

وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت برای بودجه پیشنهادی سازمان نظام پرستاری، گفت: خوشبختانه پیشنهاد نظام پرستاری با نظر موافق وزارت بهداشت همراه شد و این بودجه را تایید کرد و سازمان مدیریت ارائه داد.

شریفی مقدم با اعلام این مطلب که بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال ۹۷ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد تصویب قرار گرفته است، اظهارداشت: متاسفانه بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، توسط معاون اجتماعی سازمان مدیریت رد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که علت رد پیشنهاد سازمان نظام پرستاری چه بوده است، گفت: وقتی پیگیری کردیم، عنوان کردند که منابع نداریم.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با انتقاد از نگاه غیرکارشناسی و غیر منطقی در معاونت اجتماعی سازمان مدیریت برای تصویب بودجه های پیشنهادی، تاکید کرد: آیا این معاونت برای ده ها هزار میلیارد بودجه پیشنهادی همین نگاه کمبود منابع را دارد و به همین شکل برخورد می کند.

شریفی مقدم با اظهارتاسف از حاکم شدن جریان و تفکر خاص در معاونت اجتماعی برای تصمیم گیری درباره بودجه های پیشنهادی، گفت: متاسفانه در بررسی بودجه های پیشنهادی، حرف اول را لابی ها می زند و خبری از دلایل کارشناسی نیست.

وی ادامه داد: این قبیل تصمیم گیری ها که حاکی از انتصاب افرادی از گروه خاص است، باعث ایجاد تضاد منافع شده و حق جامعه بزرگ پرستاری را ضایع می کنند. این در حالی است که همه می دانیم، پرستاران بیشترین خدمات را به مردم و بیماران ارائه می دهند.

شریفی مقدم افزود: این اقدام معاونت اجتماعی سازمان مدیریت، یک تصمیم غیرکارشناسی و ناعادلانه بوده که بر خلاف قانون مصوب مجلس و برنامه ششم توسعه کشور است.

وی تاکید کرد: جامعه پرستاری کشور منتظر پاسخ قانع کننده معاونت اجتماعی سازمان مدیریت برای رد بودجه پیشنهادی است.