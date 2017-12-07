به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در مراسم تشییع شهید مدافع حرم در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است، اظهار داشت: شهدا در نزد خداوند جایگاه ارزشمندی دارند.

وی ادامه داد: کسانی که در راه اسلام و حفظ اسلام شهید شوند از جایگاه بالایی در نزد خداوند برخوردار هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم در مقابل دشمنان اسلام ایستاده اند و در این راه شهید شده اند، ادامه داد: شهدای مدافع حرم نزد خداوند و مردم دارای جایگاه بالایی هستند.

سیره اخلاقی و عملی شهدا سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد

وی بیان کرد: مقام شهدای مدافع حرم را باید پاس داشت و این شهدا با ایثار و از خود گذشتگی توانسته اند برای حفظ اسلام تلاش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گروه های تکفیری دشمنان اسلام هستند و توسط استکبار جهانی تشکیل شده اند تا دین اسلام را خدشه دار کنند و از گسترش اسلام جلوگیری کنند.

فرهنگ شهدا باید در جامعه نهادینه شود

وی ادامه داد: فرهنگ شهدا باید در جامعه نهادینه شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید سیره اخلاقی و عملی شهدا سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد.