به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز پنجشنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه به بیان مواضع پاریس در برخی موضوعات پرداخت.

رئیس جمهور فرانسه گفت: با قطر در زمینه تبادل اطلاعات پیرامون مبارزه با تروریسم و افراطی گری به توافق رسیدیم.

وی ادامه داد: اولویت پاریس بازگشت ثبات به کشورهای حوزه خلیج فارس است و لذا ما از اقدامات میانجی گرایانه کویت در این خصوص تشکر می کنیم.

ماکرون در ادامه افزود: در جریان این دیدار، چندین توافق را با امیر قطر به امضاء رساندیم. این امر نشان دهنده عمق روابط پاریس و دوحه است.

امانوئل ماکرون گفت: پاریس آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی میزبان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم است و قطر از مبارزه علیه تروریسم حمایت می کند. ما بهای سنگینی را در ارتباط با تروریسم پرداخته ایم و لذا امیدواریم تا هر چه زودتر به پیروزی کامل بر تروریسم دست یابیم.

رئیس جمهور فرانسه اضافه کرد: باید مجدّانه با منابع مالی تروریسم برخورد شود تا از این طریق با کسانی که شهروندانمان را می کشند، مبارزه کنیم. قطر پیشتر نیز از مبارزه با منابع مالی تروریسم حمایت کرده و ما نیز می توانیم کمک های اطلاعاتی خود در این مسیر را ارائه نمائیم.

وی در واکنش به تصمیم شب گذشته دونالد ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتخانه واشنگتن از تل آویو به این شهر نیز گفت: تصمیم آمریکا درباره اورشلیم (بیت المقدس) یک تصمیم فردی بود و ما آن را رد می کنیم.

ماکرون تصریح کرد: توافق هسته ای با ایران (برجام) نباید از بین برود؛ زیرا جایگزین آن بدتر خواهد بود. خروج از توافق هسته ای با ایران وضعیتی شبیه به اوضاع کنونی کره شمالی را ایجاد خواهد کرد.