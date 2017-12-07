اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کرج/جمع آوری ۲۴۰۴ معتاد متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنعلی فیروزخواه اظهار کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت شناسایی و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر در مناطق آلوده کلانشهر کرج به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این ماموریت ها در یک ماه اخیر، دوهزار و ۴۰۴نفر توزیع کننده و معتاد متجاهر جمع آوری و یکهزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج تاکید کرد: در همین مدت ۲۱۸ دستگاه خودروی سرقتی کشف و ۴۷۱ نفر سارق دستگیر که همراه با پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ فیروزخواه افزود: در یک ماه گذشته برابر تدابیر فرمانده انتظامی استان البرز در ناامن کردن نقاط آلوده جهت مجرمان و انجام اقدامات آفندی به تعداد ۶ طرح حجیم و ۷۵۰ طرح نقطه ای پاکسازی در موضوعات مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر، برخورد با اراذل و اوباش، پیشگیری از سرقت و... در سطح شهرستان کرج با بکارگیری تمام توان و استعداد نیروهای تابعه به اجرا درآمد. همچنین در خلال این طرح ها ۲۲۷ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز نیز جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از تعامل و همکاری بسیار خوب مردم با پلیس در اجرای این طرح ها تقدیر کرد.