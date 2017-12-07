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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

پیکر پاک شهید «توحید ملک زاده» در ارومیه تشییع شد

پیکر پاک شهید «توحید ملک زاده» در ارومیه تشییع شد

ارومیه - پیکر پاک شهید «توحید ملک زاده قره باغ» بر روی دوش مردم مومن و شهید پرور ارومیه و فرماندهان نظامی، انتظامی و جمعی از مسئولان آذربایجان غربی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید «توحید ملک زاده قره باغ» که عصر روز دوشنبه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه بر اثر تیراندازی معاندین به درجه رفیع شهادت نائل آمد از میدان انقلاب ارومیه با حضور مردم شهید پرور ارومیه تشییع شد.

در این آیین حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، سردار ناصر اصلانی فرمانده انتظامی و سردار عزت الله رشیدیان فرمانده مرزبانی استان، مسئولان دستگاه های اجرایی و خانواده معظم شهدا حضور داشتند.

قرار است پیکر پاک این شهید به روستای قره باغ ارومیه منتقل و پس از تشییع در آن روستا به خاک سپرده شود.

کد مطلب 4165394

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