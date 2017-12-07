کشف محموله ظروف آشپزخانه قاچاق در نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی اظهار کرد: ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، در پی گشت زنی در محور خروجی اتوبان به یک دستگاه خودرو پیکان وانت حامل اجناس مشکوک شدند.

وی در ادامه افزود: ماموران طی یک عملیات هوشمندانه با توقیف خودرو و بازرسی از اقلام موجود در پیکان وانت، موفق به کشف ۴۲ عدد قابلمه و تعداد ۲۰ دستگاه اتو خارجی قاچاق ساخت کشور فرانسه شدند.

فرمانده انتظامی نظرآباد با اشاره به اینکه ارزش این محموله در حدود یکصد میلیون ریال است، تاکید کرد: کلیه کالاهای مذکور فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بوده و در این رابطه راننده خودرو دستگیر و به همراه اجناس جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا همواره یکی از اولویت های اصلی پلیس نظرآباد بوده و با برنامه ریزی و طرح ریزی عملیاتی، همه روزه محورهای مواصلاتی شهرستان به منظور پیشگیری از قاچاق کالا مورد پایش و کنترل قرار می گیرد.