مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمایی آتا مقصد تهران به اهواز به دلیل پدیده گرد و غبار در اهواز به تهران برگشت.
وی افزود: هواپیمایی کاسپین از مبدا مشهد به اهواز در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.
مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز تصریح کرد: هواپیمایی آسمان از مبدا تهران به اهواز نیز در فرودگاه آبادان نشست.
ملایانی بیان کرد: همچنین پروازهای هواپیمایی آسمان و آتا از اهواز به مشهد تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.
وی در پایان عنوان کرد: پروازهای هواپیمایی ایران ایر و کاسپین از اهواز به مقصد تهران تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی مسافر در فرودگاه اهواز منتظر و بلاتکلیف هستند و این در حالی است که شرکت های هواپیمایی کوچکترین رسیدگی به آنها نداشته اند.
مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز:
گرد و غبار پروازهای فرودگاه اهواز را با مشکل مواجه کرد
اهواز - مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز از ایجاد مشکل در انجام پروازهای این فرودگاه به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار خبر داد.
مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمایی آتا مقصد تهران به اهواز به دلیل پدیده گرد و غبار در اهواز به تهران برگشت.
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