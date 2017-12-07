گرد و غبار پروازهای فرودگاه اهواز را با مشکل مواجه کرد

مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمایی آتا مقصد تهران به اهواز به دلیل پدیده گرد و غبار در اهواز به تهران برگشت.



وی افزود: هواپیمایی کاسپین از مبدا مشهد به اهواز در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.



مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز تصریح کرد: هواپیمایی آسمان از مبدا تهران به اهواز نیز در فرودگاه آبادان نشست.



ملایانی بیان کرد: همچنین پروازهای هواپیمایی آسمان و آتا از اهواز به مشهد تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.



وی در پایان عنوان کرد: پروازهای هواپیمایی ایران ایر و کاسپین از اهواز به مقصد تهران تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی مسافر در فرودگاه اهواز منتظر و بلاتکلیف هستند و این در حالی است که شرکت های هواپیمایی کوچکترین رسیدگی به آنها نداشته اند.