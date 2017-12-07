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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز:

گرد و غبار پروازهای فرودگاه اهواز را با مشکل مواجه کرد

گرد و غبار پروازهای فرودگاه اهواز را با مشکل مواجه کرد

اهواز - مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز از ایجاد مشکل در انجام پروازهای این فرودگاه به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار خبر داد.

مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمایی آتا مقصد تهران به اهواز به دلیل پدیده گرد و غبار در اهواز به تهران برگشت.

وی افزود: هواپیمایی کاسپین از مبدا مشهد به اهواز در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز تصریح کرد: هواپیمایی آسمان از مبدا تهران به اهواز نیز در فرودگاه آبادان نشست.

ملایانی بیان کرد: همچنین پروازهای هواپیمایی آسمان و آتا از اهواز به مشهد تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.

وی در پایان عنوان کرد: پروازهای هواپیمایی ایران ایر و کاسپین از اهواز به مقصد تهران تا اطلاع ثانوی تاخیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  تعداد زیادی مسافر در فرودگاه اهواز منتظر و بلاتکلیف هستند و این در حالی است که شرکت های هواپیمایی کوچکترین رسیدگی به آنها نداشته اند.

کد مطلب 4165408

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