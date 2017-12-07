دانشجویان باید حضور خردمندانه در جامعه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد باذلی ظهر پنجشنبه در مراسم روز دانشجو در گناباد اظهار کرد: همیشه در تاریخ دانشجو نقش اساسی داشته و واقعه ۱۶آذر سال ۱۳۳۲ نمونه بارز آن است.

وی افزود: در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس نیز دانشجویان در کنار دیگر اقشار مردم همواره در صحنه حاضر بوده و از کیان این مرز و بوم دفاع کردند و امروز نیز در سنگر علم و دانش، برای پیشرفت، بالندگی و حفظ استقلال ایران عزیز تلاش می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابراز کرد: دانشجویان به عنوان نمادی از فرهیختگی، رسالتی سنگین و بزرگ در جامعه ما بر عهده دارند که با توکل بر خدای متعال، و تلاشی ثمربخش و مبتنی بر خردورزی و بصیرت می توانند آن را به سرانجام رسانند.

وی افزود: رسالتی که علاوه بر تحصیل شایسته علم و دانش و جهاد علمی، حضور خردمندانه و آگاهانه دانشجویان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه را طلب می کند.