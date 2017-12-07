آثار زیانبار مصرف محصولات تراریخته برای مردم بازگو شود

مریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهندسی ژنتیک طی سالیان اخیر با دستکاری ژنوم جاندار زنده جدیدی با شرایط خاص تولید می کند، تراریخته زیرمجموعه ای از این نوع دستکاری ها می باشد که با تغییر شرایط زیستی و محیطی محصولات جدیدی تولید می شود؛ قبل از اولین جاندار تراریخته در سال ۱۹۷۳ توسط «استنلی کوهن» و «هربرت بویر» در سالیان گذشته با استفاده از این فناوری داروهایی مثل انسولین، فاکتور رشد، فاکتور ۸ و با دستکاری ژنوم باکتری ها و حیوانات تولید شدند، در ادامه این تحقیقات تغییر ژنوم گیاهی جهت ایجاد رنگ و ظاهر متفاوت، مقاوم به آفات، تنوع زیستی صورت گرفت و با توجه به مقاوم بودن و تولید انبوه باعث کاهش قیمت و در تعدادی موارد بهبود مواد مغذی شد که همین قضیه باعث مصرف وسیع این مواد غذایی طی بیست سال اخیر در جهان شده است.

محصولات ناشی از این دست کاری ژنتیکی به گفته دکتر مریم زارع متخصص داخلی و عضو گروه محققین روتن ارگانیک «گروهی از محققین کشور که بر روی تاثیر این محصولات بر سلامت انسان تحقیق می کنند» عامل اصلی شیوع انواع سرطان و بیماری های سیستم گوارش و کبدی است.

به گفته این پزشک متخصص مقایسه محصولات تراریخته با محصولات ارگانیک که در شرایط طبیعی بدون دستکاری ژنتیکی پرورش پیدا می کنند حاکی از وجود یک سری مواد مضر و خطرناک است که می تواند برای سلامتی انسان مخاطره انگیز باشد و سبب بسیاری از بیماریها در بدن فرد شود؛ از جمله این مواد «گلیفوسات» است که برای مقاومت و اصلاح نباتات و به طور وسیع در محصولات تراریخته مورد استفاده قرار می گیرد که تحقیقات طی سالیان اخیر نشان دهنده اثر ماده سمی روی سلول در حال تکثیر است که باعث ایجاد جهش ژنی می شود که این سلول با ژنوم غیر طبیعی در صورت تکثیر و ایجاد کلونی می تواند زمینه ساز سرطان باشد.

زارع تصریح کرد: اثر این ماده سمی در محصولات تراریخته روی سیستم غدد «اندوکرین» و هورمون های داخل بدن نیز حائز اهمیت است و مصرف مواد غذایی که حاوی مقدارزیادی از این ماده باشد می تواند با مهار آنزیم ها سبب نازایی و سایر اختلافات هورمونی شود.

وی بیان کرد: محصولات تراریخته به دلیل دستکاری ژنتیکی و ایجاد پزیشن های جدید در این محصولات که می تواند به عنوان آلرژن عمل کرده و بعد از مصرف در داخل بدن باعث ایجاد واکنش آلرژی خفیف، کهیر و خارش و یا حتی ایجاد آلرژی شدید «آنافیلاکسی و شوک» شود همچنین اثرات شناخته شده این مواد تراریخته روی سیستم ایمنی می تواند در طولانی مدت و به دنبال تحریک مکرر سیستم ایمنی با افزایش ریسک بیماریهای خود ایمنی همراه باشد.

زارع همچنین در خصوص بیماری های شایع ناشی از مصرف این مواد خاطرنشان کرد: «سلیاک» نوعی بیماری سیستمیک به دلیل حساسیت به گلوتن می باشد که در بررسی های به عمل آمده طی سال های ۱۹۹۰ – ۲۰۱۰ که در اروپا و امریکا مصرف محصولات تراریخته به سرعت افزایش پیدا کرد شیوع این بیماری نیز چندین برابر شد و ارتباط معناداری بین افزایش میزان گلیفوسات در مواد غذایی و شیوع این بیماری دیده شده است که می تواند به دلایل مختلفی از جمله بر هم زدن فلور نرمال باکتریایی در روده و ایجاد افزایش حساسیت به گلوتن باشد.

وی همچنین درباره مصرف روغن های تراریخته افزود: در بررسی های به عمل آمده مصرف این نوع روغن ها می تواند با افزایش ریسک کبد چرب غیر الکی و همچنین افزایش چربی خون از جمله کلسترول همراه باشد.

این محقق جوان در خصوص تحقیقات جهانی در این باره گفت: تحقیقات وسیعی در جهان در حال بررسی مضرات طولانی مدت مصرف محصولات تراریخته در حال انجام می باشد که در سال های آینده با انتشار نتایج این تحقیقات می توان با سند علمی دقیق تری ممنوعیت مصرف این محصولات را اعلام کرد و اثرات مخرب آن روی سیستم های ایمنی، باروری وغددی را تائید کرد.

زارع با اشاره به مخالفت های فراوان اعلام نتایج این تحقیقات به شکل عمومی بیان کرد:بسیاری از کمپانیهای تولید وپخش این محصولات در جهان سعی در اثبات بی خطر بدون این محصولات تراریخته و اعلام مفید بودن و مقرون به صرفه بودن این محصولات دارند که در تحقیقات علمی خلاف ادعای کمپانی ها و خطرات محصولات تراریخته روی سلامتی انسان در مصرف طولانی مدت اثبات شده است.

وی همچنین به قوانین سخت گیرانه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان در باره منع مصرف این محصولات اشاره کرد و یادآورشد: با توجه اطلاعات به دست آمده در تحقیقات روی این مواد غذایی، بسیاری از کشورها قوانین سخت گیرانه مهمی جهت ورود این مواد به بازار مصرف وضع کرده اند؛ اما متاسفانه در ایران اثرات مضر این محصولات تراریخته جدی گرفته نمی شوند و مردم آگاهی مناسبی در مورد مضرات این مواد و نحوه افتراق آن از محصولات ارگانیک ندارند که همین مسئله در سال های آینده می تواند باعث افزایش شیوع انواع سرطان، بیماری کبدی، کلیوی، گوارشی مرتبط با محصولات تراریخته شود.

این پژوهشگر با اشاره به تشکیل گروهی از محققان و دانشگاهیان کشور برای مقابله با خطر این محصولات خاطرنشان کرد: یکی از موثرترین شیوه‌ها دراین زمینه اطلاع ‌رسانی و آگاهی ‌بخشی به مردم است و با در نظر گرفتن این موضوع که امروزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی ظرفیت بالا و ضریب نفوذ زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد کرده جمعی از متخصصان علوم تغذیه و کشاورزی کشور برای ارتقا سلامت عمومی جامعه با رویکرد تشویق مردم به مصرف محصولات ارگانیک و دوری از آسیب ها و امراض مصرف محصولات تراریخته اقدام به ایجاد کانال روتن ارگانیک کرده اند.

زارع ابراز امیدواری کرد: با روشنگری آحاد جامعه در این زمینه می توان مقاومت نسبت به مصرف این نوع محصولات را افزایش داد.