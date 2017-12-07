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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

فرماندار بندرانزلی:

آزاداندیشی و عدالت‌خواهی گفتمان حاکم بر دانشگاه‌ها باشد

آزاداندیشی و عدالت‌خواهی گفتمان حاکم بر دانشگاه‌ها باشد

انزلی- فرماندار بندرانزلی با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در توسعه جامعه، گفت: آزاداندیشی و عدالت‌خواهی در چارچوب منافع و هویت ملی باید گفتمان حاکم بر دانشگاه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو، اظهار کرد: دانشجو به عنوان نیروی فعال، پویا و صاحب فکر و اندیشه و به دلیل اهداف آرمان گرایانه و مطالبه گر، نقش محوری در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور دارد.

وی با بیان اینکه ۱۶ آذر ماه روز استقلال طلبی و آزادی خواهی دانشجویان است، افزود: این روز اوج ایستادگی و فداکاری دانشجویانی است که نقش ممتازی در تاریخ کشور ایفا کرده اند.

فرماندار انزلی با اشاره به نقش اساسی دانشجویان در توسعه و رشد هر جامعه، تصریح کرد: این قشر از دوران انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و امروز نیز به عنوان یکی از ابزارهای معرفت افزایی و آگاهی جامعه عمل می کنند.

وی در ادامه با تأکید براینکه انتظار می رود دانشجویان همانند گذشته برای اعتلای کشور در ابعاد مختلف و دفاع از اسلام و انقلاب تلاش خود را انجام دهند، خاطرنشان کرد: باید آزاد اندیشی و عدالت‌طلبی در چارچوب منافع و هویت ملی، گفتمان حاکم بر فضای دانشگاه‌ها باشد.

مومنی زاده با بیان اینکه دانشجویان تاکنون در تمامی صحنه های انقلاب اسلامی نقش مهم خود را به خوبی ایفا کرده اند، یادآورشد: دانشجویان باید بدانند که رسالت دانشجو همچنان ادامه داشته و دارد.

کد مطلب 4165425

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