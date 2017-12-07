مجموعه عکس «گلی» در خانه هنرمندان به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، آریا دخت جهان‌بخشان عکاسی که ۲۲ اثر او امروز در بخش «نگاه شخصی» همایش «۱۰ روز با عکاسان» در خانه هنرمندان به نمایش در می آید، درباره این عکس ها توضیخ داد: این مجموعه با عنوان «گلی» درباره تعدادی دختر و پسر جوان است که اکثرا فرزندان طلاق هستند.

جهان بخشان که از سال ۱۳۹۰ به صورت حرفه‌ای عکاسی می کند، ادامه داد: از بین آن جوان ها، فقط برای دانیال اتفاق قشنگی رخ می دهد که با برگشتن او به آغوش خانواده اش همراه است. من زندگی این فرد را در قالب عکس و فیلم به تصویر کشیدم که این ۲۲ عکس امروز ساعت ۱۵:۱۵ در گالری ممیز خانه هنرمندان به نمایش در می آید و من هم با حضور در آنجا، توضیحاتی درباره این عکس ها ارایه خواهم کرد.

وی که تاکنون ١٢ نمایشگاه انفرادی و در بیش از ٥٠ نمایشگاه گروهی در بوشهر، تهران و مشهد شرکت داشته، درباره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» اظهار کرد: این دوره ها خیلی موثر و برای عکاسان فرصت خوبی است تا خود را به روز کنند، با بهترین دوربین ها آشنا شوند و فرصت تماشای بهترین عکس های عکاسان جدید را داشته باشند. همچنین ۲۰، ۳۰ نفر از استادان برتر کشور نیز در این رویداد جمع می شوند که حضورشان فرصت مغتنمی برای آموزش بیشتر ما خواهد بود.

وی تصریح کرد: تنها مساله برای افرادی است که خارج از تهران زندگی می کنند و سکونت ۱۰ روزه در پایتخت قدری برای شان مشکل خواهد بود. امیدوارم در سال های آینده این مساله حل شود.

این عکاس در پایان گفت: از استادم کیارنگ علایی تشکر می کنم که از ابتدا به من کمک کرد تا بتوانم پیشرفت کنم. گاهی مشکلات زندگی باعث می شود نتوانیم به کارهایی که می خواهیم برسیم اما من آنقدر عاشق عکاسی شده بودم که شاید به جرات بتوان گفت از ۲۴ ساعت من ۲۰ ساعت را درگیر عکس گرفتن و مطالعه و حتی دیدن خواب عکاسی بودم و حالا هم با همین اشتیاق به فعالیت ادامه می دهم.