به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم، نایب رییس فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران از برگزاری چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان (پنج شنبه و جمعه هفته آینده) در شهر اصفهان خبر داد.



وی با تایید این خبر اظهار کرد: با حمایت مسئولان استان اصفهان و مذاکراتی که درباره این میزبانی با فدراسیون کشتی صورت گرفت در نهایت با میزبانی این شهر از رقابت های معتبر کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان موافقت شد که امیدواریم این رقابت ها به بهترین شکل در این شهر برگزار شود.



نایب رئیس فدراسیون کشتی این خبر را امروز در حاشیه رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان که در تهران در حال برگزاری است، اعلام کرد.

پیش از این چهارمحال بختیاری و تهران نیز درخواست میزبانی این رقابت ها را داده بودند.