برای شناساندن فرش دستبافت قم باید محتواسازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ربانی ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش گره طلایی استاد رشتیزاده که در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: امروز در کسب و کارهای موفق دنیا، ۷۰ درصد انرژی و زمان، صرف بازاریابی، برندسازی و فروش کالاها میشود و ۳۰ درصد تمرکز را بر روی تولید کالا میگذارند.
وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا عرصه فرش دستبافت قم و کشور مختل نشود، افزود: امروزه همه چیز در عرصه دیجیتال تعریف میشود و مشتریان و بازار در فضای اینترنت بیشتر حضور دارند که اگر به این ظرفیت توجه نداشته باشیم شاهد از دست دادن فضای رقابتی فرش خواهیم بود.
این استاد دانشگاه گفت: تولیدکنندگان فرش دستبافت ما امروز باید در رسانههای اجتماعی جهان حضور داشته باشند و باید تلاش کرد تا فرش را هر بیشتر به مخاطبان جهانی شناساند.
بخشی از جامعه فرش را به عنوان یک هنر فاخر میشناسند
وی افزود: روزگاری فرش به عنوان یک کالایی اساسی برای زندگی خریداری میشد اما امروز شاهد تغییراتی هستیم و بخشی از جامعه فرش را به عنوان یک هنر فاخر میشناسند و از این دید به آن نگاه میکنند.
ربانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در عرصه برندسازی یک کالا، باید ویژگیهای مختلفی را در نظر گرفت، بیان داشت: داشتن ارزش اقتصادی، استفاده از دست برای تولید کالا، داشتن قابلیت کاربردی، داشتن کیفیت مناسب و مطلوب از جمله ویژگیهایی است که یک کالا میتواند ارزشمند باشد که همه این ویژگیها در فرش دستبافت وجود دارد.
باید برای بازار فرش دستبافت ایرانی در جهان آسیب شناسی کرد
وی افزود: باید برای بازار فرش دستبافت ایرانی در جهان آسیب شناسی کرد، به عنوان نمونه فرش ایرانی با دکوراسیون داخلی برخی از کشورها تطابق ندارد و همین موجب میشود تا بازار را از دست بدهیم.
این استاد دانشگاه گفت: برای اینکه فرش دستبافت قم و ایران را به عنوان یک محصول فاخر به دنیا بشناسانیم باید در گام اول محتوا سازی کرده و تاریخچه و مراحل تولید فرش دستبافت را در ابعاد گسترده به جهان بشناسانیم.
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