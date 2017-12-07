دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنج شنبه در مراسم تشییع شهید مدافع حرم در شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی، روحیه ایثار و شهادت و کمرنگ کردن اعتقادات در جامعه است. ، اظهار داشت: دشمن می خواهد روحیه ایثار و شهادت را از جوانان کشور بگیرد تا به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشاند.

وی ادامه داد: باید در مقابل دشمنان ایستاد و اسلام را گسترش داد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: دشمن می خواهد با گرفتن باورها و اعتقادات مردم به توطئه های خود جامه عمل بپوشاند.

شهدای مدافع حرم درس ایثار و شهادت می آموزند

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: شهدای مدافع حرم ایثارگرانی هستند که درس ایثار و شهادت و آزادی را به ما می آموزند.

وی با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرده اند، ادامه داد: این شهدا نزد خداوند جایگاه بالایی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید تقویت شود و تلاش کرد که این روحیه در جامعه همیشه استوار باشد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید اخلاق شهدا در جامعه فرهنگ سازی شود.