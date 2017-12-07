به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش گره طلایی استاد رشتی زاده که در تالار مرکزی شهر برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فرش دستبافت قم جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور و جهان دارد که می‌بایست تلاش شود تا این ظرفیت مطلوب استان و این هنر فاخر بیشتر شناسانده شود.

وی افزود: همایش گره طلایی استاد رشتی‌زاده که در سال‌های اخیر برگزار می‌شود نقش مؤثری در راستای شناساندن فرش دستبافت قم دارد و تجلیل از فعالان این صنعت امر پسندیده‌ای است که باید از دست‌اندرکاران برپایی این همایش تقدیر کرد.

استاندار قم به احداث نمایشگاه فرش استان قم اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه در حال حاضر در حال تکمیل است و زیرساخت‌های آن و همچنین راه‌های دسترسی به این مجموعه در حال آماده‌سازی است.

وی تصریح کرد: احداث نمایشگاه فرش استان قم می‌تواند گامی بلند در جهت شناساندن فرش قم به کشور و جهان باشد که امیدواریم به زودی شاهد بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه باشیم.

نماینده عالی دولت در استان همچنین ابراز داشت: با هماهنگی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، تلاش داریم که تأمین اعتبار تکمیلی این پروژه هر چه زودتر محقق شود.