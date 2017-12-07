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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

استاندار قم:

فرش دستبافت قم جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد

فرش دستبافت قم جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد

قم - استاندار قم گفت: فرش دستبافت قم جایگاه ویژه‌ای در کشور و جهان دارد که باید برای شناساندن این هنر فاخر استان تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش گره طلایی استاد رشتی زاده که در تالار مرکزی شهر برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فرش دستبافت قم جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور و جهان دارد که می‌بایست تلاش شود تا این ظرفیت مطلوب استان و این هنر فاخر بیشتر شناسانده شود.

وی افزود: همایش گره طلایی استاد رشتی‌زاده که در سال‌های اخیر برگزار می‌شود نقش مؤثری در راستای شناساندن فرش دستبافت قم دارد و تجلیل از فعالان این صنعت امر پسندیده‌ای است که باید از دست‌اندرکاران برپایی این همایش تقدیر کرد.

استاندار قم به احداث نمایشگاه فرش استان قم اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه در حال حاضر در حال تکمیل است و زیرساخت‌های آن و همچنین راه‌های دسترسی به این مجموعه در حال آماده‌سازی است.

وی تصریح کرد: احداث نمایشگاه فرش استان قم می‌تواند گامی بلند در جهت شناساندن فرش قم به کشور و جهان باشد که امیدواریم به زودی شاهد بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه باشیم.

نماینده عالی دولت در استان همچنین ابراز داشت: با هماهنگی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، تلاش داریم که تأمین اعتبار تکمیلی این پروژه هر چه زودتر محقق شود.

کد مطلب 4165468

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