۱۳اثر طی۴روز در جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز به روی صحنه می رود

علیرضا اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهاردهمین جشنواره تئاتر کوردی از عصر امروزپنج شنبه در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز آغاز بکار کرد، گفت: ٨٢ اثر به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز ارسال شد که ٦٣ اثر شرایط لازم برای شرکت در جشنواره را داشتند.

وی عنوان کرد: شورای بازبینی جشنواره از بین ٦٣ اثر متقاضی اجرا در جشنواره ١٣ اثر را برای اجرای نهایی انتخاب کرد.

وی بیان کرد: نمایش های «ئه وانگه ل» به کارگردانی غلامرضا همتیان از شهرستان بیجار و «عیشا» به کارگردانی حامد اسماعیل وند از ارومیه در اولین روز از جشنواره به روی صحنه می روند.

دبیرچهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کوردی سقز ادامه داد: نمایش های «دیل کراوه کان» به کارگردانی محمد امین کهنه پوش از مریوان، «ده رویش عودی» به کارگردانی رسول بانگین از ارومیه، «خیال» به کارگردانی سعید پاکزاد از پاوه و «له پشت درگا» به کارگردانی رحیم عبدالرحیم زاده از بوکان، اجراهای روز دوم جشنواره تئاتر کوردی سقز هستند.

اسماعیلی اضافه کرد: «مردووه بی کفن و دفنه کان» اثر فاتح بادپروا از مریوان، «سه رده می بی تاوانی» اثر امید خاکپور از مهاباد، «امپراتور و آنجلو» اثر دنیا گفتاری از تهران و «زماونی خوین» اثر پرویز احمدی از سقز در سومین روز از چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کوردی سقز اجرا می شوند.

وی بیان کرد: «پانیکه کان» به کارگردانی حسن ترقی از سنندج، «په ریخان» به کارگردانی منصور حسین زاده از تهران نیز در آخرین روز از جشنواره و قبل از آیین اختتامیه به روی صحنه خواهند رفت.

وی ادامه داد: نمایش های «چنور» و «سرودی سه دهه زارِئوفیلیای ئه ویندار» نوشته و کار قطب الدین صادقی در بخش جنبی این دوره از جشنواره به مناسبت آئین ویژه و نکوداشت استاد قطب الدین صادقی اجرا می شوند.

دبیرچهاردهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز عنوان کرد: برگزاری ٩ جلسه نقد و بررسی تئاتر های اجرا شده و برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی تئاتر توسط بهروز اسراری، کارگاه آموزش بازیگری توسط پرستو گلستانی و کارگاه آموزش تئاتر شورایی زیر نظر علی ظفر قهرمانی نژاد از بخش های جنبی این دوره از جشنواره تئاتر کوردی سقز است.

گفتنی است، اختتامیه چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کوردی سقز ساعت ٢١ روز یکشنبه ١٩ آذر در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری سقز برگزار می شود.