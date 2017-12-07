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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

مشکلات ۳۰۰ طرح تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

مشکلات ۳۰۰ طرح تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات ۳۰۰ طرح تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات ۳۰۰ طرح تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد، اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم مشکلات این واحد های تولیدی بررسی شد و مصوباتی برای حل مشکلات این واحد های تولیدی تصویب شد.

وی عنوان کرد: بیش از دو هزار مصوبه در جلسات رفع موانع تولیدی در این استان طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در این استان تصویب شده است.

۳۳ درصد مصوبات ستاد رفع موانع تولیدی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود ۳۳ درصد مصوبات در این استان اجرایی شده است و ۶۷ درصد نییز در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات بخش تولید و صنعتی این استان حل شده است، اظهار داشت: رونق بخش تولید در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف در این استان است.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: رونق بخش تولید موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری می شود.

کد مطلب 4165478

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