  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

شیخ فیض احمد بویان:

تفرقه مانع رسیدن امت اسلامی به تمدن شد/ ایجاد وحدت وظیفه علماست

تفرقه مانع رسیدن امت اسلامی به تمدن شد/ ایجاد وحدت وظیفه علماست

قائم مقام وزارت امور دینی بنگلادش گفت: اکنون جهان اسلام  با چالش ها و مشکلات فراوانی همانند تفرقه روبرو است ولی می توان با وحدت این مشکلات را حل کرد و این کار نیز وظیفه علماست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ فیض احمد بویان، قائم مقام وزارت امور دینی بنگلادش در نشست عمومی سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، با تأکید بر این که باید تمدن نوین اسلامی را ایجاد کنیم، بیان داشت: این کار امکان پذیر است چرا که اسلام قبلا نیز تمدن داشته است. البته اکنون با چالش ها و مشکلات فراوانی همانند تفرقه روبرو است ولی می توان با وحدت این مشکلات را حل کرد و این کار نیز وظیفه علما و اندیشمندان دینی است.

وی افزود: حضرت محمد(ص) تمامی آموزه ها را به ما به ارث گذاشته اند که باید از آن ها استفاده کنیم. پیامبر(ص) می فرمایند همه نزد خدا مساوی هستند و تنها کسانی که تقوای بیشتری دارند متعالی ترند. تمامی ما نسبت به قرآن و روایات آشنایت داریم ولی در عمل چه می کنیم؟ آیا از عمق وجودمان به احکام الهی اعتقاد داشته و عمل می کنیم؟ اگر از عمق وجود توجه می کردیم که گرفتار این همه مشکل نمی شدیم.

شیخ بویان، با تأکید بر این که مسلمانان باید فعالیت های خود را هماهنگ کرده و شبکه سازی گسترده ای داشته باشند، یادآور شد: اسلام تنها مذهبی است که از علم و دانش شروع شده و علوم مختلفی توسط مسلمانان به وجود آمده است ولی اکنون چرا بیشتر دانشمندان خارجی هستند؟ چرا اکنون فناوری را از خارج وارد می کنیم.

وی ادامه داد: اگر به دنبال تمدن نوین بوده و می خواهیم با دشمنان مقابله کنیم نیازمند حمایت، هدایت و وحدت هستیم. این در حالی است که تفرقه در دنیای اسلام در حال گسترش بوده و به دلیل این تفرقه است که اسلام به عنوان تمدن نوین انتخاب نشده است.

قائم مقام وزارت امور دینی بنگلادش کنفرانس وحدت را دارای اهمیت تاریخی دانست و تصریح کرد: ایران در قلمرو اسلام بوده و نباید آن را خارج از اسلام بدانیم. امام خمینی(ره) یکی از شخصیت های برجسته اسلام با انقلاب خودشان نشان دادند که کشورهای اسلامی نیز می توانند ترقی کرده و قدرتمند شوند.

کد مطلب 4165485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه