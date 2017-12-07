راهپیمایی ضد آمریکایی - صهیونیستی در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تغییر پایتخت رژیم منحوس صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس، اظهارکرد: این تصمیم ابلهانه سبب رسوایی و آشکار شدن نیات شوم آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در جهان و میان ملت های دنیا شد.

وی با بیان اینکه به رسمیت‌شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم سفاک، اشغالگر و تروریست پرور صهیونیستی به هیچ وجه اعتبار نخواهد داشت، افزود: بیت المقدس تا ابد پایتخت فلسطین و محور اصلی توجه و وحدت باقی می ماند.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی - صهیونیستی مردم استان، گفت: این راهپیمایی فردا جمعه ۱۷ آذر ماه بعداز اقامه نماز جمعه در سراسر استان گیلان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این راهپیمایی اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و همچنین اعلام انزجار از این اقدام ابلهانه مقامات امریکایی و صهیونیستی است.