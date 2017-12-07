وحدت تنها راه پیروزی است/ وحدت امانت الهی بر دوش مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حافظ جمالی، مفتی مسلمانان آتن در نشست عمومی سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی ایران و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جهت ایجاد وحدت بیان داشت: تمامی مسلمانان در قبال اسلام مسئولیت دارند.

وی اضافه کرد: اسلام امانتی است که خدا به ما سپرده، همان امانتی که کوه ها از پذیرش آن عاجز هستند. اگر می خواهیم از این امانت به درستی محافظت کنیم باید احکام الهی و قرآن را اجرایی کنیم.

جمالی تأکید کرد: خداوند می فرماید تمامی افراد از یک زن و مرد به وجود آمده اند که سپس به گروه ها و اقوام مختلفی تقسیم شدند. این گروه ها باید با یک دیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط همان وحدت است.

مفتی مسلمانان آتن با ابراز تأسف از تندروی عده ای به نام اسلام خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از مسلمانان از مسیر اصلی خارج شده و تندروی می کنند. در حالی که ما همه در قبال امت حضرت محمد(ص) مسئول بوده و حق نداریم تندروی کنیم.

وی همچنین از رشد اسلام در اروپا ابراز خرسندی کرد و گفت: دلیل رشد اسلام در این قاره مطرح شدن آن از سوی افراد تحصیلکرده است و در این زمینه از رسانه و کتاب بهره فراوانی می برند.

جمالی همچنین با تأکید بر وحدت اضافه کرد: تنها تأکید وحدت کافی نیست بلکه باید در این زمینه تلاش نیز صورت گیرد. باید در این زمینه صبر داشته باشیم و بدانیم راه نجات و پیروزی در وحدت است.