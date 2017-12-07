به گزارش خبرگزاری مهر، عدنان حسن منصور چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در نشست مجمع عمومی سی و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی با تأکید بر اینکه باید در این زمان در مورد توان امت‌های اسلامی صحبت کرد، گفت: اگر مسلمانان از امکانات و ظرفیت‌های خود استفاده کنند می‌توانند رو به جلو حرکت کنند. البته در مسیر پیشرفت یک سری چالش‌ها وجود دارد که باید آنها را بر طرف کرد.

وی به برخی از چالش‌ها ی پیشروی امت اسلامی اشاره و تصریح کرد: امت اسلامی از لحاظ فکری و اقتصادی بسیار ثروتمند است و جمعیت زیادی را از جهان به خود اختصاص داده است پس باید از این ظرفیت استفاده کرد.

عدنان حسن منصور ، افزود: باید دست از جنگ و اختلاف برداشت زیرا این درگیری‌ها باعث شده است به جای اینکه مسلمانان رو به پیشرفت حرکت کنند هر روز از مسیر پیشرفت دورتر شوند.

وی در رابطه با روابط بین بین ایران و عربستان نیز گفت: باید بین ایران و عربستان یک گفتگوی شفاف صورت گیرد تا دولت‌های غیر مسلمان نتوانند بر کشورهای اسلامی سلطه پیدا کنند.

بدون هرگونه ملاحظه باید در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد

وزیر خارجه اسبق لبنان همچنین برپایداری و پافشاری بر مسئلۀ فلسطین ،گفت: حواسمان باشد که بدون هرگونه ملاحظه باید در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد. اسرائیل همۀ قوانین توافقی را زیر پا می‌گذارد و باید اسرائیل را مورد تحریم قرار دهیم تا اینکه به قطعنامه‌ها احترام بگذارد.

وی در پایان بیان داشت: جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف دستاورهای زیادی داشته و همۀ کشورهای اسلامی باید ایران را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند.