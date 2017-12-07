به گزارش خبرگزاری مهر، علامه شیخ تاج‌الدین هلالی در نشست عمومی سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در سالن زرین هتل آزادی برگزار شد، با اشاره به لزوم توجه کشورهای اسلامی نسبت به تحقق وحدت اسلامی اظهار کرد: با وجود اختلافات فکری میان علمای مذاهب مختلف اسلامی در این نشست گردهم آمده تا بتوانیم در راستای وحدت حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه به تعبیر امام خمینی(ره) ایران نقطه آغاز حرکت انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: هیچ مجموعه‌ای قدرت تصمیم‌گیری در مورد فلسطین را ندارد بلکه حضرت محمد(ص) است که مسؤولیت این منطقه را بر عهده گرفته و خودشان از مردم فلسطین حمایت می‌کنند.

مفتی سابق استرالیا از روایتی از حضرت محمد(ص) در مورد نقش ایران در اسلام یاد کرد و گفت: ایرانی‌ها در شرایط کنونی از کشورهای مختلف اسلامی در حال حمایت هستند و تا تحقق تمدن نوین اسلامی همچنان به این حمایت‌ها ادامه می‌دهند.

تاج‌الدین هلالی خاطرنشان کرد: وحدت اسلامی یک موضوع سیاسی نیست بلکه رمز اصلی پیشرفت در شرایط کنونی است که باید توسط کشورهای مختلف اسلامی دنبال شود.