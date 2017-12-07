مسکو از موضع ترامپ درباره قدس در شورای امنیت انتقاد خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در واکنش به تصمیم شب گذشته ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتخانه واشنگتن از تل آویو به این شهر اعلام کرد که مسکو در شورای امنیت سازمان ملل از موضع ترامپ درباره قدس انتقاد خواهد کرد.

این در حالیست که یک منبع در وزارت خارجه روسیه پیشتر ضمن «یکجانبه» توصیف کردن تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره قدس اشغالی اعلام کرده بود: این تصمیمات یکجانبه کمکی به مذاکرات (به اصطلاح) صلح نمی کند.