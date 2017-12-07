بیشترین تصادفات چهارمحال و بختیاری در محورهای اصلی رخ داده است

رحمت الله نجغی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات سالجاری چهارمحال و بختیاری در محورهای اصلی رخ داده است، اظهار داشت: ۷۰ درصد تصادفات سالجاری چهارمحال و بختیاری در محور های اصلی رخ داده است.

وی عنوان کرد: ۲۵ درصد تصادفات در چهارمحال و بختیاری در محورهای روستایی رخ داده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج درصد تصادفات چهارمحال و بختیاری نیز در جاده های فرعی به وقوع پیوسته است.

۳۱ درصد تصادفات در چهارمحال و بختیاری در بخش واژگونی خودرو گزارش شده است

وی تصریح کرد: بیشترین تصادفات چهارمحال و بختیاری در ۳۰ کیلومتری بعد از شهرها اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: ۳۱ درصد تصادفات در چهارمحال و بختیاری در بخش واژگونی خودرو گزارش شده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی از مهمترین علل تصادفات در چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.