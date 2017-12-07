همایش تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

محسن تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش تکریم چهر ه های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: در این همایش از قاریان و حافظان برتر قرآن کریم در این استان تجلیل می شود.

کرسی تلاوت در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه۳۸ موسسه قرآنی در چهارمحال و بختیاری تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی هستند، بیان کرد: موسسه های قرآنی نقش مهمی در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه دارند.

وی بیان کرد: تقویت فعالیت ها قرآنی در جامعه به همت خانه های قرآنی و موسسات قرآنی محقق می شود.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری کرسی های تلاوت در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.