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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

همایش تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

همایش تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: همایش تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

محسن تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش تکریم چهر ه های قرآنی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: تکریم چهره های قرآنی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: در این همایش از قاریان و حافظان برتر قرآن کریم در این استان تجلیل می شود.

کرسی تلاوت در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه۳۸ موسسه قرآنی در چهارمحال و بختیاری تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی هستند، بیان کرد: موسسه های قرآنی نقش مهمی در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه دارند.

وی بیان کرد: تقویت فعالیت ها قرآنی در جامعه به همت خانه های قرآنی و موسسات قرآنی محقق می شود.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری کرسی های تلاوت در چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4165543

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