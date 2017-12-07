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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

پسکوف:

پوتین پایان عملیات مسکو در سوریه را اعلام می‌کند/تماس با اردوغان

پوتین پایان عملیات مسکو در سوریه را اعلام می‌کند/تماس با اردوغان

سخنگوی کرملین با اشاره به تماس تلفنی آتی اردوغان و پوتین درباره مواضع آمریکا پیرامون قدس اعلام کرد: تصمیم درباره پایان عملیات مسکو در سوریه صرفاً بر عهده ولادیمیر پوتین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز پنجشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور این کشور و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه قرار است تا ساعاتی دیگر در یک تماس تلفنی پیرامون تحولات اخیر بیت المقدس با یکدیگر گفتگو کنند.

سخنگوی کاخ کرملین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسکو نگرانی خود را از تصمیم ترامپ درباره اورشلیم (بیت المقدس) اعلام و بیان می دارد که چنین اقدامی برای فرایند (به اصطلاح) صلح خاورمیانه مفید نیست.

پسکوف در ادامه درباره سوریه نیز گفت: تصمیم گیری درباره پایان عملیات ارتش این کشور در سوریه صرفاً بر عهده پوتین به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور خواهد بود.
 

کد مطلب 4165544

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