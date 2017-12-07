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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۳

مشکلات روستاهای آبگرم در استان قزوین بررسی شد

مشکلات روستاهای آبگرم در استان قزوین بررسی شد

قزوین- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین در سفر یک روزه به بخش آبگرم مشکلات ۱۲ روستای منطقه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، کریم حبیبی انبوهی روز پنجشنبه به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش آبگرم شهرستان آوج و بازدید از پروژه های در دست اجرای این بخش، از ۱۲ روستای این بخش بازدید کرد.

کریم حبیبی انبوهی" ضمن بازدید از روستاهای قرخ بلاغ، قره آغاج، رزک، سبزک، کلنجین، مصرآباد، بادغین، ایلدرجین، هلدر، یاستی بلاغ، سیراب و چشمه علی و بررسی روند اجرای پروژه‌های انجام شده و نیز در دست اجرای این روستاها ضمن گفتگو با روستاییان و اشنایی با  مشکلات و نیز درخواست‌های اهالی این روستاها تصمیمات لازم برای حل مشکلات و نیز پیگیری مطالبات آنان اتخاذ کرد.

در این بازدید که با حضور خضری بخشدار آبگرم انجام شد؛ در خصوص اجرای پوشش بتنی کانال آب کشاورزی، تخصیص اعتبار جهت ترمیم ساختمان مدرسه روستای قره آغاج،پیگیری طرحهای گردشگری روستایی وحریم راه روستای قرخ بلاغ، مشکل اینترنت روستای رزک، تاسیس واحد پرورش آبزیان در روستای سبزک، کمبودهای خوابگاه مدرسه دخترانه و مشکلات حفاری های صورت گرفته در روستای کلنجین، طرح گردشگری چشمه علی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 4165567

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