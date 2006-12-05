توصیه های ایمنی و ضروری به زائران حج تمتع

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعزام اولین گروه زائران به حج تمتع ساعت 20 دقیقه بامداد (چهارشنبه) آغاز می شود و این افراد صبح وارد مدینه منوره می شوند. هوای صبح های شهر مدینه سرد است و به زائران توصیه می شود لباس گرم به همراه داشته باشند.

عبدالله نصیری خاطر نشان کرد: البته ظهرها هوا معتدل می شود و زائران نباید بعد از مراجعه به هتل مقابل باد مستقیم و سرد کولر قرار بگیرند .

وی گفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده در حال حاضر مشکل و بیماری خاصی در مدینه و مکه وجود ندارد اما به زائران توصیه می شود نکات بهداشتی را رعایت کنند.

نصیری تاکید کرد: در هر کاروان یک پزشک با تمامی تجهیزات مورد نیاز وجود دارد بنابراین در صورت بروز بیماری هر چند ساده به زائران توصیه می شود با مراجعه به پزشک کاروان از حاد شدن بیماری خود جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: زائران مطمئن باشند با توجه به سیستم پخت متمرکز از نظر تغذیه و غذای خود در مکه و مدینه با مشکلی مواجه نخواهند شد.