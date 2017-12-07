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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تمام توانم را برای اجرای دستورات ولی فقیه به کار می گیرم

تمام توانم را برای اجرای دستورات ولی فقیه به کار می گیرم

کرمان - نماینده جدید ولی فقیه در استان کرمان گفت: تمام توانم را برای اجرای دستورات مقام معظم رهبری به کار می گیرم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان که به منظور تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرد برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله جعفری پشتوانه دینی و مذهبی شهر و عالم انقلابی است که چهار دهه در سنگر نماز جمعه و خدمت به مردم در کمال زهد، طهارت و پاکی بود.

وی افزود: حیف که زمانه اجازه نمی دهد تا مردان خدا و مجاهد سالهای بس طولانی به خدمت بپردازند اما همه در خدمت آیت الله جعفری عاجزانه از او تقاضا دارند که ر همه صحنه ها کمک و ما را راهنمایی کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: خدا را شاکرم که مقام معظم رهبری این حقیر را به عنوان سربازی در خدمت نظام پذیرفتند تا در دیار کریمان و نجیبان در کنار روحانیت معظم، ائمه جمعه و مسئولان اجرایی این استان به خصوص استاندار خدمتگزاری کنم.

امام جمعه کرمان با اشاره به حکم مقام معظم رهبری، گفت: بار مسئولیت بسیار سنگین است، بنده به عنوان خدمتگزار در کنار شما تمام وسع و تلاش خود را در پیشگاه خدای تبارک و تعالی خواهم گذاشت تا بتوانم دستورات مقام معظم رهبری را اجرایی و عملیاتی کنم.

کد مطلب 4165580

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