استان البرز دارای کمترین تعداد پرونده مطبوعاتی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان البرز که در محل دادگستری استان برگزار شد با تشریح شرایطی که این هیئت در استان داشته است، گفت: تا پیش از دوره قبلی، اطلاعات مدون و رویه مشخصی برای انتخاب اعضا وجود نداشت ولی از دوره قبل تلاش شد که انسجامی در استان ایجاد شود و اعضا با یکرویه شفاف انتخاب و به اهالی رسانه معرفی شوند.
وی با اشاره رویه انتخاب اعضای هیئتمنصفه در استان البرز، بیان کرد: ترکیب هیئتمنصفه پیشین متشکل از گروهی آگاه به مسائل مطبوعات و حقوقی بود و در دوره جدید نیز بهترین گزینههای ممکن انتخابشدهاند؛ انتخاب هیئتمنصفه در برخی استانها نیازمند طی فرایندی زمانبر و گاها چالشبرانگیز است ولی در استان البرز به دلیل رویهای که در پیشگرفته شد در یک جلسه و بدون حتی یک رأی مخالف بر روی انتخاب اعضا به اجماع لازم حاصل شد.
فاضلیان با وصف هیئتمنصفه بهعنوان نماینده افکار عمومی که در کنار قاضی برای تشخیص حقایق قرار میگیرند، متذکر شد: به دلیل حساسیت این وظیفه، همه ویژگیهایی که برای قضات در نظر گرفتهشده باید در اعضای هیئتمنصفه نیز وجود داشته باشد.
حمایت از مطبوعاتی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند سیاست اصلی دادگستری در سالهای اخیر این بوده است
وی با تشریح سیاست دادگستری استان البرز در حوزه مطبوعات، توضیح داد: حمایت از مطبوعاتی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند سیاست اصلی دادگستری در سالهای اخیر این بوده است تا رسانهها بتوانند رسالت اطلاعرسانی و نقد سازنده خود را بدون دغدغه در پیش بگیرند که درنتیجه این سیاست استان البرز جزو استانهای دارای کمترین تعداد پرونده مطبوعات است.
فاضلیان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که ازنظر قانونی فضای بازی را برای فعالیت مطبوعات در نظر گرفته است تا آنها بتوانند در فضایی بدون دلهره بهنقد دلسوزانه و طرح مشکلات بپردازند که دادگستری استان نیز در این راستا با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و حمایتی از مطبوعات تلاش داشته پروندههای مطبوعاتی وارد سیکل رسیدگی قضایی نشود.
وی متذکر شد: سیاست پیشگیری بهعنوان یک اصل بنیادی در دادگستری استان نهتنها در عرصه مطبوعات، در عرصههای دیگر نیز پیگیری شده و به دلیل همین سیاست در انتخابات اخیر شورای شهر و ریاست جمهوری، باوجود گزارش تخلفها، پس از تذکر و اخذ تعهد از متخلفان، از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شد.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز جزو استانهای دارای بیشترین فعال در حوزه رسانه است، گفت: با توجه به این حجم از فعالیت، انتظار وجود دارد که دهها پرونده را در سال داشته باشیم درحالیکه امسال تنها سه پرونده قضایی تشکیل شد که احکام صادره با برائت یا مجازات سبک همراه بود.
نزدیک به یکمیلیون نفر از جمعیت استان به محاکم قضایی رفتوآمد داشته و بهعنوان شاکی یا متشاکی درگیر پروندههای مختلف هستند
وی متذکر شد: فضای شکلگرفته در عرصه مطبوعات را مدیون صبر و بردباری مسئولان استانی هستیم یعنی در شرایطی که قطعاً تخلفاتی بوده است ولی باگذشت مسئولان، این پروندهها به مرحله صدور رأی نرسیده و فضایی آرام برای مطبوعات فراهمشده است.
فاضلیان تعداد کم پروندههای مطبوعاتی در استان را الگویی برای کشور دانست و گفت: تنها محدودیت برای اهالی رسانه، بایدونبایدهای قانونی است؛ بیشترین لطمهها به جامعه ناشی از قانونگریزی است که منجر به تشکیل پروندههایی میشود که با آگاهی و احترام به قانون میتوانست از آن پیشگیری کرد.
وی افزود: در دستگاه قضایی استان سالانه با احتساب پروندههای شورای حل اختلاف بیش از ۶۰۰ هزار پرونده رسیدگی میشود که با کسر پروندههای تکراری، آمار نشان میدهد نزدیک به یکمیلیون نفر از جمعیت استان به محاکم قضایی رفتوآمد داشته و بهعنوان شاکی یا متشاکی درگیر پروندههای مختلف هستند؛ بهترین راهکار برای کاهش تعداد پروندهها، ترویج قانونگرایی و توجه به عوامل مولد جرم است.
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