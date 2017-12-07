به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات استان البرز احکام خود را دریافت کردند و از تلاش هیئت‌منصفه قبلی تقدیر شد.

در جلسه‌ای که پانزدهم آذرماه امسال در راستای اجرای مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ برگزار شد اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات استان البرز با حضور رئیس‌کل دادگستری، نماینده امام‌جمعه کرج، رئیس شورای اسلامی شهر و غیره انتخاب شدند.

بر اساس احکامی که به تائید ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت‌منصفه کشور رسیده است حجت‌الاسلام صادق خوئینی و امیر ابراهیم‌زاده، آقایان مجتبی ابراهیمی، داوود میر فلاح، محمدحسین روحی یزدی، داوود محمدشاهی، محمدتقی حسنی کردکوهی، علی امیر کمالی، مهدی جعفری، علی گران‌مایه پور، غدیر مهدوی، غفور خوئینی، فرید نجف نیا و خانم اعظم صفایی به‌عنوان ۱۴ عضو جدید هیئت‌منصفه مطبوعات انتخاب و برای دو سال پیش رو انتخاب شدند.