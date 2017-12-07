دیگرنیازی به بازیکن خارجی ندارم/ازهواداران گرگانی عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، سید زمان حسینی عصر پنجشنبه پس از پیروزی خانگی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل تیم رعد پدافند هوایی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی خوبی بود، به خوبی تیم حریف را آنالیز کرده و برای پیروزی همقسم شده بودیم.

حسینی افزود: بازیکنان جوان من خیلی خوب کار کردند و بازیکنان باتجربه هم در دقایق پایانی توانستند کنترل بازی را در دست بگیرند. ما برای دو دقیقه پایانی برنامه داشتیم و به خوبی آن را پیاده کردیم.

وی درباره تیم رعد پدافند گفت: تیم حریف بسیار خوب بازی کرد و در نیم فصل دوم بازیکنان خوبی جذب کرده بود اما چون بازی رفت را واگذار کرده بودیم با تمام وجود آمده بودیم که آن شکست را تلافی کنیم.

وی با دلجویی از تماشاگران بسکتبال گرگان اظهار کرد: تماشاگران به برد ما کمک کردند و این برد متعلق به آنان است. اگر قبلاً از من دلخوری داشته اند از آنها عذرخواهی می کنم.

سرمربی تیم شهرداری گرگان درباره کاهش تعداد تماشاگران بیان کرد: وقتی تیم دائماً می بازد مسلّم است که تماشاگران زیادی از بازی استقبال نمی کنند. باید طوری نتیجه بگیریم که آنها به حضور در سالن ترغیب شوند.

حسینی درباره ایجاد تغییرات در کادرفنی تیم شهرداری گفت: حمید کلاسنگیانی به عنوان مدیرفنی و هادی ایزدپناه به عنوان مربی به ما اضافه شدند. من از اول در کنار تیم بوده ام و تا آخر نیز خواهم بود.

وی جذب بازیکن خارجی را منتفی دانست و تصریح کرد: اکنون دیر شده و دیگر احتیاجی به بازیکن خارجی ندارم و با همین بازیکنان فصل را به پایان می رسانیم.

لازم به ذکر است؛ از هفته یازدهم و دوم دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم شهرداری گرگان در خانه با نتیجه ۶۸ بر ۵۹ بر تیم رعد پدافند هوایی خوزستان غلبه کرد و با کسب ۱۱ امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماند.