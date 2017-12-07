قاتل«اهورا » کودک ۳ ساله رشتی به قصاص نفس محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور بعدازظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور رأی پرونده اهورا کودک سه ساله رشتی ، اظهار کرد: متهم این پرونده برای اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شد.

وی افزود: این متهم برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم و از اتهام لواط مدخوله تبرئه شد.

مدیرکل دادگستری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: برای جرم کودک آزاری نیز فرد متهم به شش ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.

وی با بیان اینکه حکم صادره قطعی نیست، تصریح کرد: این رأی با فرض اعتراض قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را دارد.

گفتنی است قاتل اهورای سه ساله اواخر مهرماه امسال پس از کودک آزاری و آزارجنسی این کودک وی را با کوباندن سرش به دیوار به قتل رسانده بود.