  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

رئیس کل دادگستری گیلان :

قاتل«اهورا » کودک ۳ ساله رشتی به قصاص نفس محکوم شد

قاتل«اهورا » کودک ۳ ساله رشتی به قصاص نفس محکوم شد

رشت-رئیس کل دادگستری گیلان از صدور رأی پرونده متهم به قتل « اهورا» کودک سه ساله رشتی به قصاص نفس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور بعدازظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور رأی پرونده اهورا کودک سه ساله رشتی ، اظهار کرد: متهم این پرونده  برای اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شد.

وی افزود: این متهم  برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم و از اتهام لواط مدخوله تبرئه شد.

مدیرکل دادگستری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: برای جرم کودک آزاری نیز فرد متهم به شش ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.

وی با بیان اینکه حکم صادره قطعی نیست، تصریح کرد: این رأی با فرض اعتراض قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را دارد.

گفتنی است قاتل اهورای سه ساله اواخر مهرماه امسال پس از کودک آزاری و آزارجنسی این کودک وی را با کوباندن سرش به دیوار به قتل رسانده بود.

کد مطلب 4165593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه