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۱۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

/هفته پایانی رقابت های گروهی لیگ قهرمانان اروپا/

سرنوشت زسکا در دستان هامبورگ/ منچستریونایتد شاید حذف شود

سرنوشت زسکا در دستان هامبورگ/ منچستریونایتد شاید حذف شود

هفته پایانی مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فردا شب با برگزاری 8 دیدار در نقاط مختلف اروپا پیگیری خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال هامبورگ که از مدت ها قبل سقوطش مسجل شده فردا شب می تواند نقشی تاثیرگذار بر سرنوشت تیم زسکا داشته باشد. چنانچه زسکا در این بازی متوقف شود و یا ببازد از صعود به دور بعدی رقابت ها باز می ماند. منچستر یونایتد که در لیگ برتر انگلستان وضعیت بسیار خوبی دارد چه بسا با شکست در بازی مقابل بنفیکا از صعود به مرحله بعدی بازبماند.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه E:
دینامو کی یف - رئال مادرید
لیون - استوا بخارست

گروه F:
کپنهاگن - سلتیک
منچستریونایتد - بنفیکا

گروه G:
پورتو - آرسنال
هامبورگ - زسکا

گروه H:
میلان - لیل
اندرلشت - آاک آتن

 

 

کد مطلب 416560

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