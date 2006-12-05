سرنوشت زسکا در دستان هامبورگ/ منچستریونایتد شاید حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال هامبورگ که از مدت ها قبل سقوطش مسجل شده فردا شب می تواند نقشی تاثیرگذار بر سرنوشت تیم زسکا داشته باشد. چنانچه زسکا در این بازی متوقف شود و یا ببازد از صعود به دور بعدی رقابت ها باز می ماند. منچستر یونایتد که در لیگ برتر انگلستان وضعیت بسیار خوبی دارد چه بسا با شکست در بازی مقابل بنفیکا از صعود به مرحله بعدی بازبماند.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه E:

دینامو کی یف - رئال مادرید

لیون - استوا بخارست

گروه F:

کپنهاگن - سلتیک

منچستریونایتد - بنفیکا

گروه G:

پورتو - آرسنال

هامبورگ - زسکا

گروه H:

میلان - لیل

اندرلشت - آاک آتن