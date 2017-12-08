آمریکا پا را فراتر از حد خود گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حقانی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران، در رابطه با گستاخی اخیر ترامپ در حمایت از اسرائیل و معرفی قدس شریف به عنوان پایتخت این کشور غاصب اظهار کرد: امروز شیطان بزرگ در سایه سکوت مسلمان و همراهی سران خائن برخی از کشورهای اسلامی، پا را فراتر از حد خود گذاشته و آشکارا اقدام به غصب سرزمین‌های اسلامی کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی بر همه مسلمانان لازم و واجب است تا نسبت به این تجاوز آشکار واکنش عملی نشان داده و بار دیگر حمایت همه جانبه خود را مسلمانان تحت ستم فلسطین و سرزمین‌های اسلامی اعلام کنند و در ایام وحدت و ولادت پیامبر امت اسلام مصداق بارز وحدت می‌شویم و نمی‌گذاریم که دشمن قسم خورده اسلام به اهداف خود برسد.

مسئول جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی سقوط اسرائیل را نزدیک دانست و گفت: این دست و پا زدن‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در اثر پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت و حزب‌الله، در برابر اراده مردم منطقه و اسلام رو به رشد، محکوم به نابودی است و به فرموده مقام معظم رهبری تقدیر در این است که فلسطین آزاد خواهد شد.