۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

مسئول جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی:

آمریکا پا را فراتر از حد خود گذاشته است

مشهد-مسئول جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی گفت: آمریکا در سایه سکوت مسلمان پا را فراتر از حد خود گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حقانی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران، در رابطه با گستاخی اخیر ترامپ در حمایت از اسرائیل و معرفی قدس شریف به عنوان پایتخت این کشور غاصب اظهار کرد: امروز شیطان بزرگ در سایه سکوت مسلمان و همراهی سران خائن برخی از کشورهای اسلامی، پا را فراتر از حد خود گذاشته و آشکارا اقدام به غصب سرزمین‌های اسلامی کرده است. 

وی افزود: در چنین شرایطی بر همه مسلمانان لازم و واجب است تا نسبت به این تجاوز آشکار واکنش عملی نشان داده و بار دیگر حمایت همه جانبه خود را مسلمانان تحت ستم فلسطین و سرزمین‌های اسلامی اعلام کنند و در ایام وحدت و ولادت پیامبر امت اسلام مصداق بارز وحدت می‌شویم و نمی‌گذاریم که دشمن قسم خورده اسلام به اهداف خود برسد. 

مسئول جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی سقوط اسرائیل را نزدیک دانست و گفت: این دست و پا زدن‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در اثر پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت و حزب‌الله، در برابر اراده مردم منطقه و اسلام رو به رشد، محکوم به نابودی است و به فرموده مقام معظم رهبری تقدیر در این است که فلسطین آزاد خواهد شد.

کد مطلب 4165602

