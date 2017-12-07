اتحادیه اروپا نباید ظرفیت خود را در خصوص برجام دستکم بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با اندیشکده آلمانی کوربر اظهار داشت که اتحادیه اروپا نباید توانایی خود را دست کم بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به کارشکنی های آمریکا در خصوص برجام آیا آلمان می تواند نقش مثبتی در حفظ توافق هسته ای داشته باشد، گفت: من فکر می کنم آلمان و اتحادیه اروپا نقش مهمی در دستیابی به تحول شناختی ضروری در طی روند مذاکرات ایفا کردند. زمانی که همه متوجه شدند که یک رویکرد مبتنی بر بازی حاصل جمع صفر به نتیجه منفی منجر می شود و ما باید یک راه حل را پیدا کنیم که منافع همه طرف را تامین کند، این موضوع نقطه عطفی است.

وزیر خارجه ایران افزود: ایران به تعهدات خود تحت برجام پایبند است. با این حال، دولت فعلی آمریکا به جای اینکه بر اجرای تعهدات خود متمرکز باشد بیشتر علاقه مند به حفظ تحریم ها و حصول اطمینان از این که ایران کمترین منافع را دریافت کند، است.

ظریف با اشاره به این که این اقدام مخالف روح و متن برجام است، گفت: در چنین شرایطی آلمان می‌تواند با حصول اطمینان از بازگشت ما به مسیری مثبت ‌تر و تلاش برای برخورداری ایران از مزایای برجام، نقش مهمی را ایفا کند.