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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

کشتی جام باشگاه های جهان؛

نمایندگان ایران، آمریکا و مغولستان صدرنشین شدند

نمایندگان ایران، آمریکا و مغولستان صدرنشین شدند

در پایان مرحله مقدماتی، تیم های برتر چهار گروه شرکت کننده در رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله مقدماتی چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان که از صبح امروز پنجشنبه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در جریان بود، تیم های برتر گروه ها به شرح زیر مشخص شدند:

گروه Aـ: ۱- تایتان مرکوری (آمریکا) ۲- هند  ۳- مونترال (کانادا) ۴- ان اسی ای آکادمیک (بلغارستان)
گروه Bـ: ۱- خیموری (مغولستان) ۲– بوداپست اس سی (مجارستان) ۳- تاجیک ایر (تاجیکستان)
گروه Cـ: ۱- ستارگان ساری (ایران) ۲- بیمه رازی (ایران) ۳– بی اس برادرز (قزاقستان)
گروه Dـ: ۱- ایزی پایپ کاشان (ایران) ۲– رایندی (گرجستان) ۳- کلیچیک (قرقیزستان)

بر این اساس صبح فردا جمعه نیز دیدارهای نیمه نهایی بین تیم های اول گروه های A و B  و تیم های اول گروه های C و D برای مشخص شدن تیم های راه یافته به دیدار فینال و رده بندی برگزار می شود.

دیدارهای برای کسب مقام پنجم تا دوازدهم نیز پس از دیدارهای نیمه نهایی برگزار می شود.

کد مطلب 4165613

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