تصادف مرگبار در محور ساوه-همدان/ ۴کشته برجای ماند

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه دلخراش ساعت ۱۸ روز پنجشنبه در جاده قدیم ساوه -همدان کیلومتر هفت به دنبال برخورد یک دستگاه خودروی دنا و یک دستگاه پراید رخ داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه بیان کرد: پس از اطلاع رسانی حادثه بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس شهری ساوه، نیروهای هلال احمر قیطانیه و همچنین نیروهای آتش نشانی برای امدادرسانی به حادثه دیدگان به محل حادثه شتافتند.

عزیزی افزود: طی این سانحه رانندگی متاسفانه چهار نفر از سرنشینان خودروها به علت شدت جراحات ناشی از تصادف در دم جان باختند که یک نفر از جان باختگان سرنشین خودروی دنا و سه نفر دیگر نیز سرنشین پراید بودند.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین شش نفر دیگر از سرنشینان دو خودرو دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان مدرس ساوه انتقال یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه تصریح کرد: صبح امروز نیز بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی و یک خودروی نیسان در بزرگراه ساوه -همدان، یک نفر در دم جان باخت و دو تن مجروح شدند.