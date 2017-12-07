به گزارش خبرنگار مهر، عرفان امیری در همایش ارتباط صنعت با دانشگاه که در مرکز آموزش علمی – کاربردی هلال احمر کرمانشاه برگزار شد، توسعه اقتصادی و ملی و دانش محور پایدار را منوط به آموزش نیروی انسانی ماهر دانست و اظهار داشت: رقابت محصولات صنعتی و نوآوری های آن در ارتباط تنگاتنگ با تحقیقات کاربردی دانشگاهی حاصل می شود.

وی به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اگر ما بتوانیم این رابطه «صنعت و دانشگاه» را به صورت کامل ایجاد کنیم، دستگاه های صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد و دانشگاه ها نیز جریان خواهند داشت.

پژوهشگر و نویسنده دانشگاهی پاسخگویی به چالش های فراوان توسعه از طریق گسترش و تعمق ارتباط پویا بین مراکز تولید علم با مراکز کاربرد علم، ترویج روح تحقیقات کاربردی در علوم مختلف از طریق حمایت های مالی و معنوی و تدوین قوانین لازم، آشنایی دانشگاهیان با تجارب موجود در عرصه صنعت، تلفیق دانش تئوری با عمل، درآمد زایی برای دانشگاه و محقق و تأثیر همبستگی دانشگاه و صنعت در کاربردی شدن دانش و فناوری را از مزایای ارتباط صنعت با دانشگاه عنوان کرد.

وی بیان کرد: در ایـران اغلب بنگاه های اقتصادی وابسته به یارانه و کمک های دولتی هستند که این امر باعث شد صنایع تلاشی برای استفاده از تکنولوژی نوین، دیدن رقبا نداشته باشند چرا که هر جا کمبودی بود از منابع نفتی و گازی تأمین می‌کردند.

امیری افزود: دانشگاه های ایران آموزشکده های بزرگی هستند که مدرسان در آن به نقل دانش تولید شده در خارج از کشور در نقش واسطه ها می‌پردازند عنوان می‌شود که ایران از نظر رتبه علمی در منطقه اول و در دنیا در میان ۲۰ کشور اول قرار دارد.

وی عنوان کرد: به دلیل اینکه ارتباط بهینه میان صنعت و دانشگاه وجود ندارد، با اینکه از نظر تکنولوژی علمی در جایگاه خوبی هستیم، ولی نمی توانیم این تکنولوژی را از مجامع دانشگاهی به سمت بنگاه ها و به طور کلی صنعت سوق دهیم.

لزوم تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی برای توسعه و تقویت و سازماندهی تعامل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بخش صنعتی و اجرایی

عضو اسبق شورای فرهنگی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه مهمترین دلایل ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت در ایران را ناشی از سیاستگذاری های کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته، نامشخص بودن سیاست های توسعه اقتصادی، نبود یک نظام منسجم و کارا به عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت، نبود هماهنگی بین وزارتخانه های صنعتی و آموزش عالی موانع ناشی از ضعف صنعت دانست.

امیری همچنین نبود اطمینان صنعت به دانشگاه، نبود فرهنگ مشاوره صنعتی، توجه ناکافی به آموزش در بخش صنعت را از دیگر ضعف‌ها دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود، اجازه بدهیم دانشگاه یک نهاد عمومی باشد که در هیئت امنای آن، نمایندگانی از صنعت، اعضای هیأت علمی دانشگاه، نمایندگان خانواده ها، دانشجویان، دولت و بویژه اصناف مختلف حضور داشته باشند، بخصوص اصناف و صنعت چون آنها می توانند از نظر مالی به دانشگاه کمک کنند و به این صورت ارتباط صنعت و دانشگاه هم به شکلی عقلایی برقرارمی شود.

وی تصویب و اجرای سیاست‌های تشویقی برای توسعه، تقویت و سازماندهی تعامل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بخش صنعتی و اجرایی کشور، استفاده از نظرات اندیشمندان و نخبگان برای تخصصی شدن تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزة علم، تغییر در نظام تخصیص بودجۀ پژوهشی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر مبنای قابلیت و کیفیت فعالیت‌های پژوهشی، توسعۀ زیرساخت‌های لازم برای تجاری سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه‌ها با ایجاد و توسعۀ شرکت‌های توسعۀ فناوری، شهرک‌ها و پارک‌های فناوری و مراکز رشد را ضروری دانست.

امیری برقراری نظام شایسته سالاری با رویکرد جذب افراد نخبه برای تصدی مشاغل مدیریتی سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، تصویب و اجرای قانون مالکیت معنوی به منظور شفاف شدن مالکیت نتایج پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی، تصویب قوانین در جهت استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان مشاوران واحدهای صنعتی و دستگاه‌های اجرایی را مورد تاکید قرار داد.

استاد دانشگاه گفت: همگرایی و یکپارچگی سیاست‌های علم و فناوری و راهبردهای توسعه و سیاست‌های اقتصاد کلان، تغییر ملاک‌های ارزیابی اعضای هیأت علمی از ارائۀ مقاله صرف، یا حضور در همایش‌ها به حضور در صنعت و کار کردن روی موضوعاتی که برای پیشبرد فناوری در صنایع لازم است باید مورد توجه قرار بگیرد.