اختصاص ۱۷۲ میلیارد ریال جهت افزایش کیفیت غذای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر خدمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم را در سال های ۹۴ و ۹۵ به مناسبت روز دانشجو تشریح کرد.

وی با اشاره به کمک صندوق به دانشگاه ها برای رهن خوابگاه گفت: به دانشگاه ها کمک می کنیم تا بتوانند خوابگاه رهن کنند و ساماندهی که در بحث خوابگاه های غیردولتی صورت می گیرد، باعث می شود دانشجویی پشت در خوابگاه نماند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: تاکنون از ۲۸ خوابگاه مصوب، ساخت ۱۵ خوابگاه عملیاتی شده است.

وی با اشاره به تغذیه دانشجویی گفت: ۶۰ میلیارد ریال برای ارتقاء آشپزخانه های دانشجویی از سنتی به صنعتی به دانشگاه های دولتی کمک شده است و ۱۷۲ میلیارد ریال جهت افزایش کیفیت غذای دانشجویی اختصاص یافته است.

یزدان مهر ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان در ۲ سال گذشته ابتدا به ساماندهی و تقسیم بندی خوابگاه ها پرداخت تا به صورت هدفمند به آنها خدمات ارائه دهد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳۰ خوابگاه رتبه ۴ و ۲۳۰ خوابگاه رتبه ۳ وجود دارد که باید در سال جاری به رتبه های بالاتر ارتقاء یابد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵۴ میلیارد ریال به عنوان ودیعه مسکن به دانشگاه ها پرداخت می شود و برای بهبود خدمات، اتاق سلامت و تندرستی در بیش از ۶۰ خوابگاه راه اندازی شده و تجهیزات آن خریداری و نصب شده و قرار است در ۴۰ خوابگاه دیگر نیز براساس اولویت های صندوق، این اتاق ها راه اندازی شود.

وی با اشاره به تسهیلات وام دانشجویی ادامه داد: سال ۹۵ افزایش ودیعه مسکن تا ۱۰۰ درصد بود و وام های ضروری هم تا ۲۰۰ درصد رشد داشت.

یزدان مهر ادامه داد: ۱۱۴ صندوق خیریه در دانشگاه های کم برخوردار ویژه دانشجویان بی بضاعت راه اندازی شد که به دانشجویان وام شرافتی پرداخت می کند.

وی با اشاره به درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان طی سال های ۸۸ الی ۹۵ افزود: از سال ۸۸ الی ۹۱، صندوق رفاه دانشجویان ۲ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال درآمد اختصاصی داشت و از سال ۹۲ الی ۹۵، این درآمد به ۱۰ هزار و ۱۹ میلیارد ریال افزایش یافت.

یزدان مهر با اشاره به وضعیت اعتبارت عمومی صندوق رفاه دانشجویان افزود: سال ۹۲، اعتبارت عمومی صندوق به هزارو ۳۵۹ میلیارد ریال و سال ۹۶، به دو هزار و ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی به افزایش سرمایه و ذخیره استراتژیک صندوق اشاره کرد و گفت: سال ۵۳ تا ۹۳، ذخیره استراتژیک صندوق، ۱۴۰۰ میلیارد ریال بوده و طی سال های ۹۴ الی ۹۵، به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: وام های دانشجویی در سال های ۸۸ الی ۹۱، ۶ هزار ۲۱۸ میلیارد ریال بوده که در سال های ۹۲ الی ۹۵، به ۱۱ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی به وام ویژه دکتری روزانه غیربورسیه اشاره کرد و گفت: این وام سال ۹۳، ۳۸ میلیارد ریال بوده که در سال سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: هدف صندوق رفاه دانشجویان این است که هیچ دانشجویی به خاطر فقر مالی از تحصیل باز نماند برای همین منظور است که صندوق سعی می کند کمک های خود را افزایش دهد.