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۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۱:۳۶

امام جمعه موقت دیر:

جبران خسارات وارده به زلزله‌زدگان شهرستان دیر جدی‌تر دنبال شود

جبران خسارات وارده به زلزله‌زدگان شهرستان دیر جدی‌تر دنبال شود

بوشهر - امام جمعه موقت دیر گفت: جبران خسارات وارده به زلزله‌زدگان شهرستان دیر جدی‌تر دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی پنجشنبه‌شب در بازدید از محل اسکان اضطراری و منازل زلزله زدگان شهر دیر با دلجویی از آنان اظهار داشت: مردم دیر همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب و نظام حضور پررنگی داشته‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که از هیچ تلاشی برای حل مشکلات آنان دریغ نکنند.

وی با تقدیر از تلاش‌های  مسئولان در جریان زلزله بیان کرد: با توجه به پس‌لرزه‌های متعدد طی روزهای گذشته و حضور شهروندان در فضاهای باز و پارک ها  امکانات کافی در اختیار آنان قرار گیرد.

امام جمعه موقت دیر ادامه داد: مردم انتظار دارند خسارات وارده به منازل آنها بر اثر زلزله به صورت جدی‌تر پیگیری شود.

کد مطلب 4165675

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