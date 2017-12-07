به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی پنجشنبه‌شب در بازدید از محل اسکان اضطراری و منازل زلزله زدگان شهر دیر با دلجویی از آنان اظهار داشت: مردم دیر همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب و نظام حضور پررنگی داشته‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که از هیچ تلاشی برای حل مشکلات آنان دریغ نکنند.

وی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان در جریان زلزله بیان کرد: با توجه به پس‌لرزه‌های متعدد طی روزهای گذشته و حضور شهروندان در فضاهای باز و پارک ها امکانات کافی در اختیار آنان قرار گیرد.

امام جمعه موقت دیر ادامه داد: مردم انتظار دارند خسارات وارده به منازل آنها بر اثر زلزله به صورت جدی‌تر پیگیری شود.